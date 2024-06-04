Суперкомпьютер назвал шансы Украины победить на Евро-2024

Сборная Украины примет участие в чемпионате Европы, который состоится на футбольных полях Германии. По оценке суперкомпьютера Opta, подопечные Сергея Реброва занимают 16-е место в списке претендентов на престижный трофей.

Шансы «жёлто-синих» отпраздновать триумф в Германии составляют 1%. С такой же вероятностью оцениваются победы сборных Шотландии и Сербии.

Чемпионат Европы – 2024 будет проведен с 14 июня по 14 июля. На групповом этапе турнира сборная Украины встретится с национальными командами Бельгии, Румынии и Словакии.

Суперкомпьютер назвал сборную, которая выиграет Евро-2024