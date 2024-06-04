Суперкомпьютер оценил шансы Роналду выиграть Евро-2024

Суперкомпьютер Opta провел анализ шансов сборных выиграть чемпионат Европы – 2024. Согласно отчету, сборная Португалии занимает пятое место в списке претендентов на победу.

Шансы Криштиану Роналду и компании стать чемпионами Европы составляют 9,2 процента. В рейтинге португальцев опережают сборные Испании, Германии, Франции и Англии.

Евро пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Португалия сыграет на групповой стадии с Грузией, Турцией и Чехией.

Действующим обладателем трофея является сборная Италии.

Суперкомпьютер назвал сборную, которая выиграет Евро-2024