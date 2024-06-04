Суперкомпьютер назвал главного аутсайдера Евро-2024

В скором времени на футбольных стадионах Германии стартует чемпионат Европы – 2024. Суперкомпьютер Opta провел оценку шансов команд на победу в престижном турнире.

Согласно прогнозу, главным аутсайдером Евро является национальная сборная Грузии. Ее шансы выиграть турнир составляют всего 0,1 процента. Далее в рейтинге находятся сборные Албании (0,2%) и Словакии (0,3%).

Напомним, что чемпионат Европы по футболу пройдет в период с 14 июня по 14 июля. Действующим обладателем трофея является итальянская сборная. В финале Евро-2020 «скуадра адзурра» оказалась сильнее англичан.

Суперкомпьютер назвал сборную, которая выиграет Евро-2024