Суперкомпьютер назвал сборные, которые сыграют в финале чемпионата Европы

На следующей неделе стартует престижный турнир сборных – чемпионат Европы. Суперкомпьютер Opta оценил расклады перед началом соревнований.

Согласно прогнозу, были определены две сборные с самыми большими шансами оказаться в финале - это Англия и Франция. Шансы команды Гарета Саутгейта дойти до решающей игры составляют 31,1%, а подопечных Дидье Дешама – 30,4%.

Напомним, что чемпионат Европы – 2024 состоится на футбольных полях Германии в период с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является национальная сборная Италии.

Суперкомпьютер назвал сборную, которая выиграет Евро-2024