Суперкомпьютер назвал сборную, которая выиграет Евро-2024

Суперкомпьютер Opta оценил шансы участников чемпионата Европы – 2024 на победу в престижном турнире. Первое место в рейтинге заняла сборная Англии, вероятность ее триумфа составляет 19,9 процента.

На второй позиции располагаются французские футболисты. Шансы вице-чемпионов мира выиграть Евро – 19,1%. Топ-3 главных претендентов на победу замыкают хозяева турнира – немцы. Шансы «бундестим» оцениваются в 12,4%.

Напомним, что чемпионат Европы состоится в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим обладателем трофея является национальная команда Италии, которая в финале Евро-2020 одолела Англию.

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