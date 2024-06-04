В РФС рассказали об организации матча легенд сборных России и Беларуси

Кирилл Терёшин, глава департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС, поведал о подготовке к матчу легенд сборных России и Беларуси.

«6 июля, Олимпийский стадион в Минске, матч сборных России и Беларуси. Первый опыт выездного матча, помогаем коллегам. Надеемся на аншлаг. Матч будет приурочен ко дню независимости Республики Беларусь», - передает слова Терёшина «Спорт-Экспресс».

Добавим, что несколько дней назад сборная России собралась на тренировочной базе в Новогорске. Подопечные Валерия Карпина готовятся к контрольной встрече с национальной командой Беларуси. Спарринг пройдет в Минске 7 июня.