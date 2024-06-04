Роналду высказался о чемпионате Европы

Центральный форвард саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал новый пост в социальных сетях.

«Жду встречи на Евро», - оставил сообщение 39-летний звездный футболист.

Напомним, что чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. На групповом этапе соревнований национальной сборной Португалии будут противостоять команды Турции, Чехии и Грузии.

Роналду в минувшем клубном сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии. Нападающий принял участие в 31 матче, отметившись 35 забитыми мячами и 11 результативными передачами.