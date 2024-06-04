Макрон обратился к игрокам сборной Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к игрокам национальной команды в преддверии старта чемпионата Европы – 2024.
«Сейчас самое подходящее время для того, чтобы выиграть трофей. Проявите себя с самой лучшей стороны, будьте единым коллективом, держитесь друг друга. Заставьте нас мечтать с 14 июня и до 14 июля. Я верю в победу», - передает слова президента страны RMC Sport.
Чемпионат Европы состоится на футбольных полях Германии в период с 14 июня по 14 июля. На групповой стадии престижного турнира сборной Франции будут противостоять команды Нидерландов, Австрии и Польши.
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