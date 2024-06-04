Макрон обратился к игрокам сборной Франции

«Сейчас самое подходящее время для того, чтобы выиграть трофей. Проявите себя с самой лучшей стороны, будьте единым коллективом, держитесь друг друга. Заставьте нас мечтать с 14 июня и до 14 июля. Я верю в победу», - передает слова президента страны RMC Sport.