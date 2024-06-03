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Чемпионат Европы по футболу 2024

Довбик забил из офсайда, а легитимных голов не случилось: сборные Германии и Украины разошлись миром

03 Июня 2024 • 23:46 Комментировать
Германия
0:0
Украина
окончен

Сборные Украины и Германии сыграли в товарищеском матче. Контрольная встреча состоялась 3 июня на стадионе «Макс Морлок» в Нюрнберге.

Протокол игры  
Германия0:0Украина
Нойер МануэльКиммих ЙозуаАнтон ВальдемарТа Джонатан 60' (Байер Максимилиан ( 60') Миттельштедт МаксимилианАндрих Роберт 71' (Павлович Александр ( 71') Гросс ПаскальМусиала Джамал 60' (Кох Робин ( 60') Гюндоган Илкай 46' (Фюрих Крис ( 46') Вирц Флориан 46' (Ундав Дениз ( 46') Хаверц Кай 60' (Мюллер Томас ( 60')
Запасные: Раум ДавидГруда БрайанТер Штеген Марк-АндреНюбель АлександрРайтц РоккоБауманн ОливерХенрихс Бенджамин
Трубин АнатолийЗабарный ИльяСваток АлександрМатвиенко НиколайКонопля Ефим 80' (Тымчик Александр ( 80') Зинченко АлександрЦыганков Виктор 64' (Бражко Владимир ( 64') Степаненко Тарас 64' (Зубков Александр ( 64') Шапаренко Николай 73' (Судаков Георгий ( 73') Мудрик Михаил 64' (Ярмоленко Андрей ( 64') Яремчук Роман 73' (Довбик Артём ( 73')
Запасные: Бондарь ВалерийБущан ГеоргийТаловеров МаксимМалиновский РусланСидорчук СергейМихайличенко БогданВанат Владислав
03 июня. Стадион "Макс-Морлок-Стадион".

Активная подготовка к чемпионату Европы официально стартовала. Третьего июня самые «прогрессивные» сборные начали проводить товарищеские матчи. Хорваты приняли северных македонцев, англичане – боснийцев, но самой громкой афишей порадовала игра в Нюрнберге. Сборные Германии и Украины проверили свои силы перед Евро, который обещает быть сложным как для первых, так и для вторых.

Начали матч на пять минут позже запланированного, да и разгонялись не быстро. Сборная Украины вышла с одним форвардом (Роман Яремчук), которому довольно робко помогали Мудрик, Шапаренко и Цыганков. Команда Германии выставила мощнейший кулак в центре поля (Хаверц, Гюндоган, Вирц, Мусиала), сразу же захватила мяч под свой контроль, но из-з столь насыщенной полузащиты места форвардам не хватило.

Мяч-то у немцев был, но вот кроссы Андриха и Гросса уходили в никуда по большей части. Гюндоган остроумно набегал вторым темпом, а когда прострел шёл к вратарю, то Трубин мяч уверенно забирал. Целых 11 ударов за первый тайм нанесла сборная Германии, но точности катастрофически не хватало – только один попал в створ ворот. Причём самые опасные прошли мимо ворот. Так Гросс с дуги штрафной площади пальнул чуть выше, а Мусиала чуть правее штанги послал мяч метров с 20.

Сборная Украины по большей части отбивалась, но могла и открыть счёт «в раздевалку». Цыганков отобрал мяч на фланге и сразу же загрузил в штрафную площадь. Там Яремчук грамотно корпус поставил, защитника развернул, но пробил точно в Нойера, своевременно выскочившего к эпизоду. Сразу после перерыва Нагельсманн убрал лидеров: вместо Гюндогана и Вирца вышли более атакующие Крис Фюрих и Дениз Ундав.

Немцы стали атаковать ещё активнее, но опять же остроты не хватало в завершении. Андрих и Киммих грузили мяч в штрафную площадь, а побороться там некому было. На технике пытался вывезти Мусиала – тоже не получалось. Как раз Джамала, Хаверца и Та заменил Нагельсманн на исходе часа игрового времени: вышли Байер, Кох и Мюллер. Как раз первый из них уже через две минуты вылетел на разрезающую передачу Фюриха, метров с десяти мощно пробил, едва не сломав перекладину. Каркас ворот спас Трубина, а немцы загубили лучший момент.

Активный Байер, кстати, ещё раз влетал в штрафную площадь на передачу из глубины (теперь отдавал Гросс), опять же опасно бил, но в этом эпизоде уже спас голкипер. Украинцы же во втором тайме просто отбивались, тренировали игру в защите. Получилось хорошо – выстояли, а на 90-й минуте ещё и гол забили. Правда, ошибка Нойера, подарившего мяч Ярмоленко, фатальной не стала. Андрей в офсайд скинул мяч на Довбика, пробившего по пустым воротам, так что гол не засчитали.

Так и не случилось легитимных голов в этот вечер в Нюрнберге. Подготовку к Евро-2024 хозяева начали с нулевой ничьей.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Сборная Украины

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