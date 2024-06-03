Кейн присоединился к Тренту и Палмеру: Англия догромила Боснию и Герцеговину в концовке

Национальные команды начали непосредственную подготовку к Евро-2024. Настала пора товарищеских матчей. В Ньюкасле сборная Англии встретилась со сборной Боснии и Герцеговины.

Гарет Саутгейт выпустил экспериментальный состав. Понятно, что не попал в заявку на матч Беллингем, который всего лишь два дня назад выиграл Лигу чемпионов с мадридским «Реалом». Также не могли появиться на замены такие люди, как Фоден, Майну и Уокер. На скамейке оказались в том числе Кейн, Грилиш и Деклан Райс.

В общем, это был явно пристрелочный матч для сборной Англии. Спарринг-соперником «трёх львов» выступила национальная команда Боснии и Герцеговины, на чемпионат Европы не квалифицировавшаяся. Ну а «родоначальники футбола» сыграют на европейском форуме в группе С со Словенией, Данией и Сербией.

Англичане не стали сразу настаивать на контроле мяча. Боснийцы поначалу действовали с инициативой, но без остроты только. Первый момент в матче оказался на счету хозяев. На восьмой минуте Уоткинс на подходе к правому углу вратарской оторвался от экс-игрока «Ростова» Гиговича, но зарядил во вратаря Василя.

Через десять минут Галллахер приложился по обводящей траектории с левого полуфланга – не удалось ему закрутить сферу в дальнюю девятку. Тут англичане уже обрели преимущество по владению, причём значительное. И обострили с помощью стандарта. Эзри Конса после углового пробил ногой, но Василь тоже ногой отразил мяч.

Ближе к концу тайма и Пикфорд забеспокоился о своих воротах. Кинулся он в угол, но мяч туда не зашёл, срикошетив от Трента после дальнего удара Хайрадиновича. Англичане ещё до перерыва всполошились в атаке, но попытку Боуэна забрал Василь. Ноли на табло продолжали гореть, когда футболисты уходили на антракт.

На второй тайм «три льва» вышли с нацеленностью додавить-таки оппонентов. Давление на ворота боснийцев усилилось, и в районе часа игры хозяева заработали пенальти. Тахирович в своей штрафной потянул Консу за футболку. Арбитр указал на точку после просмотра, и Палмер низом поразил правый угол, забив впервые за сборную. 1:0.

Сразу после гола с пенальти Саутгейт произвёл четверную замену. На поле вышли Брэнтуэйт, Мэддисон, Уортон и – внимание – Гарри Кейн. В двух последних турах Бундеслиги он не играл за «Баварию» – Тухель дал ему спокойно восстанавливаться от травмы спины в преддверии чемпионата Европы.

«Родоначальники футбола» показывали свой класс, практически всё время держа мяч под контролем. Кейн дальним ударом добавил перчика – Василь справился с его попыткой. Потом минут пятнадцать скуки – прежде чем Грилиш набросил высоко по диагонали слева направо Тренту. Тот влёт заслал мяч в дальний угол. 2:0.

Это ещё не всё было. Галлахер вышел почти один на один и заработал угловой, после которого Кейн результативно сыграл на отскоке. В итоге – крупный счёт 3:0. Следующий товарищеский матч команда Гарета Саутгейта проведёт 7 июня – против Исландии. Там, глядишь, уже в старте у англичан выйдет более привычный состав.

Кирилл Иванцов