Булыкин рассказал, почему сборная Германии не выиграет домашний Евро

Дмитрий Булыкин, бывший нападающий сборной России порассуждал об основных фаворитах грядущего чемпионата Европы по футболу. Он стартует уже совсем скоро, в следующую пятницу, 14 июня.

«Фаворит - команда Англии, у Франции шансы побороться. Даже итальянцы и испанцы могут выстрелить. А вот немцы — вряд ли. Они сейчас проводят смену поколений и часто проигрывают», - рассуждает Булыкин для Sport24.

Напомним, что откроет футбольный турнир поединок сборных Германии и Шотландии. Состоится матч открытия 14 июня, это пятница. Место действия – мюнхенская «Альянц Арена».

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.