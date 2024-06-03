Гаджиев высказался о назначении Черчесова главным тренером сборной Казахстана

Гаджи Гаджиев, который является президентом махачкалинского «Динамо», дал свой комментарий о назначении Станислава Черчесова на должность наставника сборной Казахстана.

- Понятное дело, что уровень футболистов в Казахстане пока не дотягивает до хороших команд Европы, но, тем не менее, ему удалось провести несколько хороших игр, - цитирует президента махачкалинского «Динамо» Vprognoze.ru.

Напомним, 3 июня было объявлено о том, что экс-наставник сборной России будет тренировать казахстанскую команду, о подробностях контракта не сообщается. До этого сборной Казахстана руководил Магомед Адиев, который сейчас тренирует грозненский «Ахмат».