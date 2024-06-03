Игрока «Манчестер Сити» срочно вызвали в сборную Португалии

В составе сборной Португалии произошла замена. Отавио получил травму в игре за «Аль-Наср», поэтому Роберто Мартинесу пришлось вызывать в команду нового полузащитника.

В срочном порядке в ряды португальской национальной команды был вызван Матеус Нунес, который на клубном уровне представляет «Манчестер Сити».

Что касается Отавио, то после пройденного медицинского обследования был сделан неутешительный вывод: хавбек не восстановится для участия на Евро-2024.

Добавим, что соперниками сборной Португалии на групповой стадии чемпионата Европы - 2024 будут Чехия, Турция и Грузия.