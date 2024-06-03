Сборная Испании на Евро-2024: состав, расписание матчей, как выступит – прогноз

Чуть больше двух недель осталось до долгожданного Евро-2024, которое стартует в Германии 14 июня. 24 сборные сойдутся в борьбе за медали главного европейского первенства. Чего ждать на этом турнире от трёхкратного победителя континентального первенства сборной Испании – рассмотрим в этой статье.

Путь на Евро-2024

В рамках квалификационного турнира сборная Испании вихрем прошлась по группе А, в которой соперниками «Красной фурии» были шотландцы, норвежцы, грузины и киприоты. Единственная потеря очков Испании пришлась на матч второго отборочного тура против Шотландии. Представители Великобритании обыграли испанцев со счётом 2:0. В остальном же подопечные Луиса де ла Фуэнте Кастильо не допускали ошибок. Самая крупная победа пришлась на поединок против сборной Грузии (7:1). В итоге Испания завершила отборочный турнир на первой строчке с семью победами и одним поражением, имея разницу мячей 25:5.

Задача на Евро-2024

В 2023 году Испания в 10 проведённых матчах потерпела лишь одно поражение. Пришлось оно на уже упомянутый поединок с Шотландией. Текущий календарный год испанцы начали не очень удачно, проиграв Колумбии 0:1 и сыграв вничью с Бразилией 3:3 в рамках товарищеских матчей. На чемпионате Европы Испания ставит перед собой максимальные задачи. И для этого у неё есть все шансы. В отличие от победных европейских первенств 2008 и 2012 года у испанцев нет ярких суперзвёзд, но команда показывает весьма стабильный футбол. Поэтому ждём Испанию среди участников четвертьфинала, с заделом на полуфинал.

Какие шансы у сборной Испании выиграть Евро-2024 – прогноз букмекеров

Букмекеры не верят в успех Испании на чемпионате Европы, оценивая её шансы на победу, начиная с котировки в 8,00. Для сравнения, Англия и Франция, которые являются фаворитами турнира, имеют коэффициенты в районе 4,2-4,5.

Состав сборной Испании на Евро

В составе сборной Испании на чемпионате Европы не выступит защитник Алекс Бальде, который получил травму подколенного сухожилия и выбыл на длительный срок. Не сыграет на Евро и юный талант Гави, который получил разрыв крестообразной связки в малозначимом матче отборочного цикла против сборной Грузии.

На текущий момент в заявке сборной Испании 29 игроков, из которых нужно будет «отцепить» трёх человек.

Вратари: Унаи Симон («Атлетик»), Давид Райя («Арсенал»), Алекс Ремиро («Реал Сосьедад»).

Защитники: Даниэль Карвахаль («Реал» Мадрид), Хесус Навас («Севилья»), Эмерик Лапорт («Аль-Наср»), Робен Ле Норман («Реал Сосьедад»), Дани Вивиан («Атлетик»), Пау Кубарси («Барселона»), Алехандро Гримальдо («Байер»), Начо Фернандес («Реал» Мадрид), Марк Кукурелья («Челси»).

Полузащитники: Родри Эрнандес («Манчестер Сити»), Мартин Субименди, Микель Мерино (оба – «Реал Сосьедад»), Фабиан Руис («ПСЖ»), Алекс Баэна («Вильярреал»), Маркос Льоренте («Атлетико»), Педри («Барселона»), Алеш Гарсия («Жирона»), Фермин Лопес («Барселона»).

Нападающие: Ламин Ямал («Барселона»), Нико Уильямс («Атлетик»), Дани Ольмо («РБ Лейпциг»), Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад»), Пабло Сарабия («Вулверхэмптон»), Хоселу («Реал»), Альваро Мората («Атлетико» Мадрид), Ферран Торрес («Барселона»), Айосе Перес («Бетис»).

Лидеры сборной Испании

В рамках отборочного цикла в составе сборной Испании только два человека приняли участие во всех восьми матчах. Один из них Гави, который, как уже было отмечено, пропустит чемпионат Европы по причине травмы. Второй – Даниэль Карвахаль, который в восьми матчах дважды выходил на замену и один раз покинул поле раньше финального свистка. Больше него по минутам (608 против 585) сыграл только Родри Эрнандес. 27-летний полузащитник сборной Испании имеет трансферную стоимость в размере 120 млн евро, являясь самым дорогим игроком национальной команды.

Лучшими бомбардирами сборной Испании в рамках отборочного турнира стали Альваро Мората и Хоселу. Каждый из них забил по 4 мяча. Важно отметить, что Морате 31 год, а Хоселу 34 года и им может не хватить сил на решающие матчи турнира. Даже в рамках отборочного цикла Хоселу, хоть и принял участие в семи матчах, отыграл на поле всего 234 минуты, пять раз выходя на замену.

С кем Испания сыграет на Евро-2024

Дата Матч Время (мск) 15 июня, суббота Испания – Хорватия 19:00 20 июня, четверг Испания – Италия 22:00 24 июня, понедельник Албания – Испания 22:00

Полное расписание матчей на Евро-2024 с участием всех команд можно посмотреть на специальной странице сайта.

Как выступит сборная Испании на Евро-2024

Сборная Испании в финальной стадии чемпионата Европы попала в «группу смерти» вместе с Италией, Хорватией и Албанией. Битва за первые два места обещает быть жаркой. На стороне Испании тот факт, что в третьем туре им предстоит сыграть против Албании, одного из предварительных аутсайдеров группы, но к третьему игровому дню уже можно лишиться шансов на выход в плей-офф. Предполагаем, что Испания всё же сможет выйти из группы со второго или третьего места. И дальше путь у «Красной фурии» будет чуть проще. Загадывать соперника на стадии плей-офф сейчас достаточно сложно, но в случае выхода со второго места испанцы сыграют со второй командой группы А, где на эту вакансию, скорее всего, будут претендовать венгры и швейцарцы. Поэтому прогнозируем выход Испании в стадию четвертьфинала, где она закончит свой турнирный путь.

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Главный тренер сборной Испании

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте работает с национальной сборной с 12 декабря 2022 года. До этого он прошёл стадии юношеских сборных, начиная от U19 и заканчивая олимпийской сборной Испании.

История выступлений Испании на Евро и высшее достижение

Дата Матч Место 21 июня, 1964 Испания – СССР (2:1) 1 27 июня, 1984 Франция – Испания (2:0) 2 29 июня, 2008 Германия – Испания (0:1) 1 1 июля, 2012 Испания – Италия (4:0) 1 6 июля, 2021 Италия – Испания (1:1, 4:2 по пенальти) 3

Место Испании в рейтинге УЕФА

В рейтинге УЕФА сборная Испании располагается на второй позиции. Впереди неё только фаворит предстоящего чемпионата Европы сборная Англии, а на третьей позиции находится действующий чемпион Европы Италия, с которыми испанцам предстоит сыграть в одной группе.

Место Испании в рейтинге ФИФА

В рейтинге ФИФА сборная Испании расположилась на восьмой позиции. При этом испанцы всего немного отстают от идущих впереди них сборных Португалии и Нидерландов. Следом за сборной Испании, на девятой строчке, идёт сборная Италии.

Интересные факты о сборной Испании на чемпионатах Европы

Из 17 чемпионатов Европы (с учётом нынешнего) сборная Испании принимала участие в 10 турнирах. При этом испанцы трижды становились победителями чемпионата Европы, что, наряду с Германией, является рекордом турнира.

Всего в финалах Евро сборная Испании играла четыре раза, потерпев лишь одно поражение (от Франции в 1984 году)

Самую крупную победу на групповом этапе чемпионата Европы сборная Испании одержала 23 июня 2021 года над Словакией 5:0

Самое крупное поражение на групповом этапе чемпионата Европы сборная Испании получила от ФРГ 17 июня 1988 года 0:2. Аналогичный результат был в матчах против сборной Италии (27 июня 2016 года) и Франции (27 июня 1984 года).

Самый результативный матч на групповом этапе чемпионата Европы сборная Испании сыграла против Югославии (4:3, 21 июня 2000 года).

Больше всего матчей на чемпионатах Европы в составе сборной Испании (16) провели Жорди Альба, Сеск Фабрегас и Андрес Иньеста.

Лучший результат среди бомбардиров у Альваро Мораты – 6 голов. Свой показатель форвард может улучшить уже в ближайший месяц.

Фото: Globallookpress.com

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