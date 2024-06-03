Аршавин: «Черчесов — хорошее приобретение для сборной Казахстана»

Экс-полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин прокомментировал назначение Станислава Черчесова на пост наставника сборной Казахстана.

«Станислав Черчесов — хорошее приобретение для сборной Казахстана. Я думаю, что самое главное не разрушить старое», — приводит слова Аршавина «Чемпионат».

Экс-игрок признался, что сейчас не знает уровень сборной, поэтому не может сказать, получится ли у Черчесова вывести команду на чемпионат мира – 2026.

Напомним, сборная Казахстана не смогла квалифицироваться на Евро-2024, крупно проиграв в решающем матче Греции со счетом 0:5.

Ранее пост рулевого команды покинул Магомед Адиев.