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Сёмин рассказал, что означает назначение Черчесова в сборную Казахстана

03 Июня 2024 • 14:26 Комментировать

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на назначение Станислава Черчесова на пост наставника национальной команды Казахстана.

«Хорошая новость! Это говорит о том, что российские специалисты востребованы. В Китае хорошо работает Леонид Слуцкий. Пожелаем удачи Черчесову», — приводит слова Сёмина «Чемпионат».

В понедельник, 3 июня, 60-летний Черчесов был официально утвержден на пост рулевого сборной Казахстана.

Ближайший товарищеский матч Казахстан проведет 7 июня против национальной команды Армении. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Юрий Сёмин Станислав Черчесов Сборная Казахстана ещё теги
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