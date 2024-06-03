Сёмин рассказал, что означает назначение Черчесова в сборную Казахстана

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на назначение Станислава Черчесова на пост наставника национальной команды Казахстана.

«Хорошая новость! Это говорит о том, что российские специалисты востребованы. В Китае хорошо работает Леонид Слуцкий. Пожелаем удачи Черчесову», — приводит слова Сёмина «Чемпионат».

В понедельник, 3 июня, 60-летний Черчесов был официально утвержден на пост рулевого сборной Казахстана.

Ближайший товарищеский матч Казахстан проведет 7 июня против национальной команды Армении. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.