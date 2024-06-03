Мостовой дал прогноз на матч Португалия - Финляндия

Экс-игрок московского «Спартака» и испанской «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем товарищеском поединке между сборными Португалии и Финляндии.

«По всем параметрам Португалия сильнее. Единственное, что может помочь Финляндии - усталость основных игроков. Но даже не в самом свежем состоянии португальцы способны переиграть финнов», - передает слова Мостового «ВсеПроСпорт».

Контрольная встреча сборных Португалии и Финляндии состоится во вторник, 4 июня, на стадионе в Лиссабоне. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 21:45 по московскому времени.