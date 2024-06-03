Игрок ЦСКА Дивеев назвал фаворита Евро-2024 - это не Англия и Франция

Защитник национальной сборной России и московского ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о том, кого будет поддерживать на чемпионате Европы – 2024.

«Фаворит на Евро - Германия. Болеть буду за них, за испанцев, португальцев. За сборную Сербии тоже, может быть, Германия фаворит, потому что играет дома», - передает слова футболиста «Чемпионат».

Чемпионат Европы пройдет на футбольных полях Германии в период с 14 июня по 14 июля. Сборные, занявшие на групповой стадии первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в плей-офф. Действующим чемпионом является Италия.