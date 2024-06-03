Италия потеряла футболиста перед Евро – названо имя

Защитник «Аталанты» Джорджо Скальвини получил разрыв крестообразных связок колена. Из-за повреждения 20-летний футболист не сможет помочь сборной Италии на предстоящем чемпионате Европы – 2024. Об этом рапортует пресс-служба «скуадры адзурры».

Вместо травмированного Скальвини в национальную команду был приглашен защитник туринского «Ювентуса» Федерико Гатти.

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. На групповой стадии турнира «скуадра адзурра» встретится со сборными Албании, Испании и Хорватии. Стоит отметить, что итальянцы являются действующими чемпионами Европы.