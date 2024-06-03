В Германии назвали трёх игроков, которых нужно взять на чемпионат Европы

В Германии провели опрос, согласно которому болельщики выбрали трех футболистов, которых не хватает в заявке национальной команды на Евро-2024.

Как информируют журналисты Spiegel, первое место занял центральный защитник Матс Хуммельс, выступающий за дортмундскую «Боруссию». Он набрал 56,6 процента голосов респондентов. Вторым стал хавбек мюнхенской «Баварии» Леон Горецка, а топ-3 замкнул Юлиан Брандт.

Предстоящий чемпионат Европы состоится на футбольных полях Германии с 14 июня по 14 июля. Напомним, что действующим чемпионом является сборная Италии.