Доннарумма рассказал, что нужно Италии для победы на Евро-2024

«У нас должна быть организованная команда. Мы отлично готовимся к матчам, поэтому у нас будет все, чтобы добиться успеха. Трудная группа? Да, но она такая же сложная и для других команд. Наши соперники знают, что им предстоит встреча с Италией. Всем будет непросто», - передает слова вратаря Sky Sport.