Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

Доннарумма рассказал, что нужно Италии для победы на Евро-2024

03 Июня 2024 • 10:49 Комментировать

Страж ворот сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма высказался о предстоящем чемпионате Европы – 2024.

«У нас должна быть организованная команда. Мы отлично готовимся к матчам, поэтому у нас будет все, чтобы добиться успеха. Трудная группа? Да, но она такая же сложная и для других команд. Наши соперники знают, что им предстоит встреча с Италией. Всем будет непросто», - передает слова вратаря Sky Sport.

Напомним, что чемпионат Европы состоится в период с 14 июня по 14 июля. «Скуадра адзурра» сыграет в одном квартете с национальными командами Испании, Хорватии и Албании.

В сборной Италии назвали капитана на Евро-2024

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Джанлуиджи Доннарумма
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Президент «ПСЖ» обратился к Мбаппе, Месси и Неймару Дзюба быстро нашёл новый клуб - известно название Модрич выбрал клуб на следующий сезон – контракт подписан Сафонов – в Париже, Чалов тоже едет во Францию, а из «Локомотива» бегут пачками: главные трансферы и слухи недели Звёздный нападающий Неймар выбрал клуб на новый сезон После финала Лиги чемпионов на «Уэмбли» произошёл конфликт Станкович решил вернуть игрока в «Спартак» Назван главный фаворит на «Золотой мяч» после финала Лиги чемпионов – это игрок «Реала» Флик назвал руководству «Барселоны» четырёх неприкасаемых игроков Анчелотти сделал заявление после финала Лиги чемпионов
«Реал» Мадрид за тайм переломил «Боруссию» и в 15-й (!) раз выиграл Лигу чемпионов Назван главный фаворит на «Золотой мяч» после финала Лиги чемпионов – это игрок «Реала» Лунин решил уйти из «Реала» в гранд АПЛ Флик дал первый комментарий после назначения главным тренером «Барселоны» Винисиус побил рекорд Месси в Лиге чемпионов Флик-шоу: «Барселона» занимается безумием «Барселона» не может зарегистрировать Флика Мостовой: У «Балтики» забрали чистейший пенальти УЕФА назвал лучший клуб Европы - «Реал» лишь третий Игрок «Манчестер Сити» предложил себя «Барселоне»
Спортивные новости
«Эдмонтон» обыграл «Даллас» и вышел в финал Кубка Стэнли Хабиб пообщался с Трампом после победы Махачева над Порье на турнире UFC 302 Махачев победил Порье удушающим приёмом на турнире UFC 302 Андреева разгромила Стирнс и вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос» Медведев вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос», одолев Махача Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 03 Июня
11:57 · Чемпионат Европы 2024
Италия потеряла футболиста перед Евро – названо имя
11:31 · Чемпионат Европы 2024
В Германии назвали трёх игроков, которых нужно взять на чемпионат Европы
10:49 · Чемпионат Европы 2024
Доннарумма рассказал, что нужно Италии для победы на Евро-2024
10:13 · Чемпионат Европы 2024
Эдер высказался о Криштиану Роналду перед Евро-2024
07:57 · Чемпионат Европы 2024
Роналду не сыграет за Португалию - названа причина
01:06 · Англия. Премьер-лига
Саутгейт высказался о шансах Грилиша сыграть на Евро-2024
00:30 · Англия. Премьер-лига
Саутгейт: «Майну провёл потрясающий сезон»
00:13 · Германия. Бундеслига
Сане ответил на вопрос о шансах сборной Германии выиграть Евро-2024
00:04 · Италия. Серия А
Скамакка ответил на критику Спаллетти: «Я не считаю себя ленивым»
02 Июня
23:49 · Германия. Бундеслига
Сане прокомментировал слова Нагельсманна, назвавшего провал «Баварии» полезным
22:52 · Италия. Серия А
Сборная Италии может потерять защитника перед Евро-2024
22:11 · Англия. Премьер-лига
Поттер решил, где хочет работать 1 слухи
20:28 · Чемпионат Европы 2024
Черчесов опроверг информацию о переговорах со сборной Казахстана 1
19:38 · Чемпионат Европы 2024
Черчесов — главный кандидат на пост главного тренера сборной Казахстана
19:10 · Чемпионат Европы 2024
Де Йонг готов рискнуть здоровьем
Все новости