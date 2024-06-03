Доннарумма рассказал, что нужно Италии для победы на Евро-2024

Страж ворот сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма высказался о предстоящем чемпионате Европы – 2024.
«У нас должна быть организованная команда. Мы отлично готовимся к матчам, поэтому у нас будет все, чтобы добиться успеха. Трудная группа? Да, но она такая же сложная и для других команд. Наши соперники знают, что им предстоит встреча с Италией. Всем будет непросто», - передает слова вратаря Sky Sport.
Напомним, что чемпионат Европы состоится в период с 14 июня по 14 июля. «Скуадра адзурра» сыграет в одном квартете с национальными командами Испании, Хорватии и Албании.
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