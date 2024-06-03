Эдер высказался о Криштиану Роналду перед Евро-2024

Португальский форвард Эдер поделился мнением о звездном соотечественнике Криштиану Роналду, который сейчас выступает в Саудовской Аравии.
«Роналду всегда хочет приумножить свое наследие. Он будет сражаться за то, чтобы Португалия добилась успеха. Криштиану по-прежнему хорош, а рекорды преследуют его. Но только тренерский штаб решит, будет ли он в основном составе на чемпионате Европы», - передает слова Эдера A Bola.
В минувшем сезоне 39-летний Роналду стал лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии. Португальский форвард записал на свой счет 35 голов и 11 ассистов в 31 матче.
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