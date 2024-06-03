Эдер высказался о Криштиану Роналду перед Евро-2024

«Роналду всегда хочет приумножить свое наследие. Он будет сражаться за то, чтобы Португалия добилась успеха. Криштиану по-прежнему хорош, а рекорды преследуют его. Но только тренерский штаб решит, будет ли он в основном составе на чемпионате Европы», - передает слова Эдера A Bola.