Роналду не сыграет за Португалию - названа причина

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду не примет участия в предстоящем матче сборной Португалии против Финляндии. Об этом рапортуют журналисты O Jogo.

Тренерский штаб национальной команды предоставил 39-летнему бомбардиру дополнительный отдых после завершения сезона в Саудовской Аравии. Криштиану должен прибыть в расположение сборной на следующих выходных.

Напомним, что контрольная встреча Португалии и Финляндии состоится во вторник, 4 июня. Затем команда проведет еще два спарринга – против Хорватии и Ирландии.

14 июня стартует Евро-2024. На групповом этапе Португалия сыграет с Турцией, Чехией и Грузией.