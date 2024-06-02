Черчесов опроверг информацию о переговорах со сборной Казахстана

Бывший наставник московского «Спартака» Станислав Черчесов высказался о возможном назначении на пост главного тренера сборной Казахстана.

Ранее в Казахстане назвали Черчесова главным кандидатом на должность рулевого национальной команды, отметив, что уже провели переговоры с тренером. Окончательное решение по новому наставнику будет принято 3 июня.

«Со мной пока никто не разговаривал, ни с кем не связывался. Буду ли в Москве 3 июня? Да», — цитирует Черчесова «Матч ТВ».

Напомним, сборная Казахстана не попала на чемпионат Европы – 2024, после чего пост главного тренера покинул Магомед Адиев.