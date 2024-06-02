Черчесов — главный кандидат на пост главного тренера сборной Казахстана

Президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов отреагировал на слухи о переговорах со Станиславом Черчесовым.

Ранее сам Черчесов опроверг информацию, что отправился в Астану на финальный этап переговоров.

«У нас есть пять кандидатур, Станислав Саламович — номер один среди них. С ним мы уже общались», — заявил Барменкулов «РИА Новости».

Функционер отметил, что окончательное решение будет принято 3 июня.

Напомним, ранее Магомед Адиев оставил пост рулевого сборной Казахстана и сосредоточился на работе в грозненском «Ахмате».

В марте Казахстан проиграл в решающем матче Греции (0:5) и не попал на чемпионат Европы – 2024.