Де Йонг готов рискнуть здоровьем

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг в апреле угодил в лазарет с травмой лодыжки. Нидерландский футболист готов рискнуть своим здоровьем ради выступления за сборную на Евро-2024.

«Я готов пойти на определённый риск ради чемпионата Европы со сборной Нидерландов. Но самое главное для меня, чтобы это не переросло в хроническую проблему с лодыжкой. Пока что речь об этом не идёт, и именно поэтому мне не сделали операцию. Возможно, в прошлый раз я вернулся слишком рано», - цитирует де Йонга De Telegraaf.

На групповой стадии Евро-2024 сборная Нидерландов будет играть против Франции, Польши и Австрии.