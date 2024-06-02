Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

Нагельсманн рассказал, кто будет капитаном сборной Германии на Евро-2024

02 Июня 2024 • 18:16 Комментировать (2)
Германия
...
Шотландия
14.06 22:00

Сборная Германии готовится к старту домашнего чемпионата Европы. Главный тренер Бундестим Юлиан Нагельсманн назвал троих игроков, которые будут капитанами команды на континентальном футбольном форуме.

По словам Нагельсманна, первым капитаном будет Илкай Гюндоган, вторым – Йозуа Киммих, а третьим – Томас Мюллер.

На групповой стадии Евро-2024 соперниками сборной Германии будут Шотландия (14 июня), Венгрия (19 июня) и Швейцария (23 июня).

Напомним, то на прошлом чемпионате Европы сборная Германии вылетела уже на стадии 1/8 финала, проиграв Англии со счётом 0:2.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 1
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Томас Мюллер Илкай Гюндоган Юлиан Нагельсманн Йозуа Киммих ещё теги

Новости по матчу

30 Мая
18:39
Надёжная ставка и прогноз на матч Германия – Шотландия Евро-2024 – 14 июня 2024
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ГЕРМАНИЯ ШОТЛАНДИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии (2) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Барсафобия
02 Июня 2024 в 18:34
а я думал нойер
Барсафобия
02 Июня 2024 в 18:33
а я думал нойер
Лунин решил уйти из «Реала» в гранд АПЛ Анчелотти считает, что есть только два претендента на «Золотой мяч» Президент «ПСЖ» обратился к Мбаппе, Месси и Неймару Модрич выбрал клуб на следующий сезон – контракт подписан Дзюба быстро нашёл новый клуб - известно название Флик назвал руководству «Барселоны» четырёх неприкасаемых игроков Сафонов – в Париже, Чалов тоже едет во Францию, а из «Локомотива» бегут пачками: главные трансферы и слухи недели Анчелотти: «Я посоветовал «Реалу» подписать лучшего тренера, всё быстро решилось» Звёздный нападающий Неймар выбрал клуб на новый сезон Беллингем рассказал, чем опасна «Боруссия»
«Реал» Мадрид за тайм переломил «Боруссию» и в 15-й (!) раз выиграл Лигу чемпионов Флик дал первый комментарий после назначения главным тренером «Барселоны» Лунин решил уйти из «Реала» в гранд АПЛ Флик-шоу: «Барселона» занимается безумием Назван главный фаворит на «Золотой мяч» после финала Лиги чемпионов – это игрок «Реала» «Барселона» не может зарегистрировать Флика УЕФА назвал лучший клуб Европы - «Реал» лишь третий «Арсенал» предложит 90 миллионов за звёздного нападающего Игрок «Манчестер Сити» предложил себя «Барселоне» «Матч ТВ» и Okko покажут Евро-2024 в России
Спортивные новости
Хабиб пообщался с Трампом после победы Махачева над Порье на турнире UFC 302 Махачев победил Порье удушающим приёмом на турнире UFC 302 Андреева разгромила Стирнс и вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос» Медведев вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос», одолев Махача «Эдмонтон» победил «Даллас» и вышел вперёд в серии Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 02 Июня
18:16 · Чемпионат Европы 2024
Нагельсманн рассказал, кто будет капитаном сборной Германии на Евро-2024 2
18:05 · Чемпионат Европы 2024
Саутгейт: «Беллингем провёл феноменальный год»
01 Июня
16:58 · Англия. Премьер-лига
Хаверц вспомнил Холанна и Кейна, говоря о своей позиции
07:47 · Чемпионат Европы 2024
В сборной Италии назвали капитана на Евро-2024
03:49 · Чемпионат Европы 2024
​Бернарду Силва: «Чемпионат Европы будет смотреть вся страна»
02:21 · Турция
Сеюнджю пропустит Евро-2024
01:36 · Германия. Бундеслига
Фройнд рассказал, почему Рангник отказал «Баварии»
00:02 · Чемпионат Европы 2024
Буффон: «Сборную Италии недооценивают, но это даже хорошо»
31 Мая
23:47 · Италия. Серия А
Буффон объяснил включение в заявку сборной Италии Фаджоли, не игравшего полгода
18:43 · Чемпионат Европы 2024
Точилин отреагировал на возможное назначение Черчесова главным тренером сборной Казахстана 1
11:13 · Чемпионат Европы 2024
Известно, сколько игрокам сборной Германии заплатят за победу на Евро-2024
10:18 · Чемпионат Европы 2024
Гризманн удивился вызову Канте в сборную Франции 1
09:51 · Чемпионат Европы 2024
Гризманн назвал свою цель на Евро-2024
30 Мая
18:43 · Франция. Лига 1
Гризманн упрекнул журналистов за оценку сезона Мбаппе
18:26 · Чемпионат Европы 2024
Ачерби пропустит чемпионат Европы – 2024
Все новости