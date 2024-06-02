Нагельсманн рассказал, кто будет капитаном сборной Германии на Евро-2024

Сборная Германии готовится к старту домашнего чемпионата Европы. Главный тренер Бундестим Юлиан Нагельсманн назвал троих игроков, которые будут капитанами команды на континентальном футбольном форуме.

По словам Нагельсманна, первым капитаном будет Илкай Гюндоган, вторым – Йозуа Киммих, а третьим – Томас Мюллер.

На групповой стадии Евро-2024 соперниками сборной Германии будут Шотландия (14 июня), Венгрия (19 июня) и Швейцария (23 июня).

Напомним, то на прошлом чемпионате Европы сборная Германии вылетела уже на стадии 1/8 финала, проиграв Англии со счётом 0:2.