Саутгейт: «Беллингем провёл феноменальный год»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался об игре английского полузащитника мадридского «Реала» и Джуда Беллингема.

— Это был феноменальный год для Беллингема. Я просто в восторге от его игры, — приводит слова Саутгейта Sky Sports.

В минувшем сезоне 20-летний футболист принял участие в 42 матчах во всех турнирах, забил 23 мяча и записал на свой счет 13 результативных передач.

14 июня стартует чемпионат Европы – 2024. Сборная Англии выступит в группе C, где сыграет с Данией, Сербией и Словенией.

Финальный поединок Евро должен будет пройти 14 июля на «Олимпийском стадионе» в Берлине.