Черчесов не улетел в Казахстан

Экс-наставник «Спартака» Станислав Черчесов отреагировал на информацию о переговорах со сборной Казахстана.

Ранее сообщалось, что 60-летний специалист отправился в Астану на финальные переговоры с национальной командой.

— Сборная Казахстана? Много, что пишут. Читаю, что я где-то. Но я же здесь (в «Лужниках»), — заявил Черчесов изданию «Спорт-Экспресс».

Сегодня, 2 июня, на стадионе «Лужники» в Москве состоится Суперфинал Кубка России, в котором «Балтика» сыграет с «Зенитом». Начало встречи запланировано на 18:00 по столичному времени.

Прямая текстовая трансляция поединка будет доступна на спортивном портале LiveResult.