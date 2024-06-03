Сборная Германии на Евро-2024: состав, расписание матчей, как выступит – прогноз

Чуть больше двух недель осталось до долгожданного Евро-2024, которое стартует в Германии 14 июня. 24 сборные сойдутся в борьбе за медали главного европейского первенства. И в этом тексте мы хотели бы представить вам сборную – хозяйку грядущего турнира. Чего ждать от её выступления и за счёт чего она будет стремиться к победам? Предлагаем вашему вниманию амбициозную сборную Германии – настоящий сплав опыта и молодости.

Путь на Евро-2024

Как уже было упомянуто ранее, сборная Германии – хозяйка предстоящего чемпионата, а значит, путевку в финальную часть немцы получили напрямую. То есть Германия не участвовала в квалификационных играх. Единственное, где мы видели сборную Германии на поле – это товарищеские игры. Принято считать, что товарищеские матчи – это несерьёзная проверка, и результат в них особо ничего не значит. Однако у руководства немецкого футбольного союза было другое мнение. После ряда неудачных встреч Ханс-Дитер Флик потерял свою должность главного тренера немецкой команды. На место уволенного Флика пришёл молодой и амбициозный Юлиан Нагельсманн, ранее успевший поработать в «Хоффенхайме», «Лейпциге» и «Баварии». В 2023 году Германия потерпела три поражения подряд: от Польши, Колумбии и Японии. Именно после этого Флик и был уволен. Позже немцы сыграли ещё семь матчей, одержав 4 победы: над США, Нидерландами и дважды над Францией. Команда Нагельсманна уступила Австрии и Турции, и разошлась ничьей с Мексикой. Что касается формы команды, то в последних двух матчах Германия как раз одержала победы. Правда, было это два месяца назад.

Задача на Евро-2024

Немецкая сборная подошла к домашнему турниру не в оптимальной форме, о чём говорят поражения в товарищеских играх от соперников, которые не должны её побеждать. Смена главного тренера тоже не играет положительную роль, однако после этого у команды уже пошли победы на пути к финальной части Евро.

В составе Германии не мало открытий сезона-2023/24, это говорит о том, что не всё так плохо, как может показаться. В любом случае, от команды, которая выступает у себя дома ждут большего. Возможно, выход в полуфинал станет оптимальной задачей, потому как победить в этом году будет очень не просто.

Какие шансы у сборной Германии выиграть Евро-2024 – прогноз букмекеров

По оценкам специалистов, Германия никак не является фаворитом на победу. Перед немцами впереди две команды: Англия и Франция. Если говорить о сборной Германии, то эксперты оценивают шансы команды на победу Евро-2024 коэффициентом 7. Только две команды, о которых написано выше имеют коэффициент меньше, у Англии – 4,3; а у Франции 4,4.

Состав сборной Германии на Евро-2024

Переходим к самому интересному – какой сборная Германии предстанет перед зрителями на этом Евро. И здесь стоит сразу сказать, что Юлиан Нагельсманн сделал весьма противоречивый и непонятный для многих выбор. Так, на грядущем Евро в футболке Германии мы не увидим вышедших в финал ЛЧ с «Боруссией» Юлиана Брандта, Матса Хуммельса и Никласа Зюле. Быть может, Нагельсманн просто не любит «шмелей»? Также в состав не попал и знакомый болельщикам Леон Горецка.

А вот некоторые как раз получили вызов, хотя раньше о них болельщики знали не слишком много. Например, Никлас Фюллькруг и Роберт Андрих. Однако стоит отметить, что эти люди точно заслужили вызов на чемпионат Европы. Полностью состав Германии выглядит так:

Вратари: Мануэль Нойер («Бавария»), Оливер Бауманн («Хоффенхайм»), Александер Нюбель («Штутгарт»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»).

Защитники: Вальдемар Антон, Максимилиан Миттельштедт (оба – «Штутгарт»), Бенджамин Хенрихс, Давид Раум (оба – «РБ Лейпциг»), Йозуа Киммих («Бавария»), Робин Кох («Айнтрахт»), Антонио Рюдигер («Реал»), Нико Шлоттербек («Боруссия» Дортмунд), Джонатан Та («Байер»).

Полузащитники: Роберт Андрих, Флориан Виртц (оба – «Байер»), Крис Фюрих («Штутгарт»), Паскаль Гросс («Брайтон»), Илкай Гюндоган («Барселона»), Тони Кроос («Реал»), Джамал Мусиала, Александар Павлович, Лерой Сане (все – «Бавария»).

Нападающие: Максимилиан Байер («Хоффенхайм»), Никлас Фюллькруг («Боруссия» Дортмунд), Кай Хавертц («Арсенал»), Томас Мюллер («Бавария»), Дениз Ундав («Штутгарт»).

Лидеры сборной Германии

Давайте поговорим о тех, на кого стоит обратить пристальное внимание на этом чемпионате. Лидеры нынешней сборной Германии отличаются даже от тех, кого мы видели на последнем чемпионате мира. Сейчас одна из главных атакующих надежд немцев – это Флориан Виртц. Молодой полузащитник «Байера» настолько здорово провёл сезон, что о нём стали говорить как об одном из главных кандидатов на «Золотой мяч». С командой Алонсо он взял Бундеслигу и Кубок Германии, а в Лиге Европы «Байер» оступился лишь в финале. И стоит сказать, что Виртц на протяжении всего сезона вёл клуб вперёд и был настоящим лидером. Ждём, что покажет молодой немец в футболке сборной.

Также стоит обратить внимание на универсала Кая Хавертца. Немец может закрыть в атаке практически любую роль. Он хорош в нападении, хорош на фланге, а также спокойно может сыграть роль распасовщика. В «Челси» у Хавертца не получилось, и он пошёл реанимировать карьеру в «Арсенал». Признаем, мало кто верил в него, однако немец не просто заиграл новыми красками – он стал настоящим лидером «канониров» в этом сезоне. Хавертц внёс огромный вклад в результат «Арсенала». И если бы не он, кто знает, боролась ли команда Артеты за чемпионство до самого последнего тура?

Никлас Фюллькруг, возможно, не является лидером команды, но он тоже заслуживает отдельного внимания. Если судить объективно, то широкий зритель не знал этого форварда до начала данного сезона. Фюллькруг уже не молод, ему 31 год, однако именно сейчас он впервые получил вызов в национальную сборную. Прошлым летом немец пополнил ряды дортмундской «Боруссии», а сейчас уже вышел с командой в финал Лиги чемпионов. Причём именно в главном европейском клубном турнире у Никласа всё замечательно – 5 очков по системе «гол+пас». Быть может, и в европейском турнире сборных Фюллькруг зажжёт?

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С кем Германия сыграет на Евро-2024

Сборная Германии попала не в самую сложную группу. В целом команда Нагельсманна просто обязана выходить из своего квартета. Более того, немцы выглядят главным фаворитом в своей группе. В группе А соперниками немцев стали Шотландия, Швейцария и Венгрия.

Расписание матчей Германии в группе:

Дата Матч Время (Мск) 14 июня, пятница Германия - Шотландия 22:00 19 июня, среда Германия - Венгрия 19:00 23 июня, воскресенье Германия - Швейцария 22:00

Полное расписание матчей на Евро-2024 с участием всех команд можно посмотреть на специальной странице сайта.

Как выступит сборная Германии на Евро-2024

Сборная Германии включила в заявку абсолютных лидеров, есть вопросы к не вызову некоторых игроков, но значит, они потянули бы команду на дно. Исходя из тех футболистов, которые вызваны, из оценки букмекеров, можно сделать вывод, что немцы уверенно выйдут из группы, а там, и выход в полуфинал возможен, если и там, где-то повезёт с соперником, то титул вполне реален. Но уверенно команда должна доходить до полуфинала домашнего Евро.

Главный тренер сборной Германии на Евро-2024

Молодой Юлиан Нагельсманн возглавил сборную Германии только осенью 2023 года. Под его руководством немцы сыграли шесть матчей, в которых одержали три победы, сыграли вничью и проиграли две игры. До этого Юлиан полностью раскрылся в «РБ Лейпциге», после чего пошёл на повышение в «Баварию», где ему, всё-таки не дали раскрыться, ведь он был уволен после чемпионства. В случае успешного выступления сборной Германии на Евро Нагельсманн может стать уже не просто успешным, а вписать своё имя в список величайших специалистов на одном уровне с Карло Анчелотти, Хосепом Хвардиолой и другими.

История выступлений Германии на Евро и высшее достижение

Германия считается одним из главных фаворитов на европейский трофей. Оно и понятно, немцы являются трёхкратными победителями чемпионата Европы. Однако золотая медаль евро давно не покоряется бундесманшафт. Титул Германия выигрывала в 1972, в 1980 и в 1996 году. То есть практически 30 лет немцы не становились первыми на Евро. Давайте признаем, что сейчас возможности Германии позволяют исправить эту ситуацию.

Дата Матч (результат) Место 18 июня, 1972 ФРГ – СССР (3:0) 1 20 июня, 1976 Чехословакия – ФРГ (2:2, 5:3 по пен.) 2 22 июня, 1980 Бельгия – ФРГ (1:2) 1 21 июня, 1988 ФРГ – Нидерланды (1:2) 3 18 июня, 1992 Дания – Германия (2:0) 2 30 июня, 1996 Германия – Чехия (2:1) 1 29 июня, 2008 Германия – Испания (0:1) 2 28 июня, 2012 Германия – Италия (1:2) 3 7 июля, 2016 Германия – Франция (0:2) 3

Место Германии в рейтинге УЕФА

Несмотря на то, что Германия прошла на этот чемпионат Евро напрямую, сомневаться в том, что команда Нагельсманна прошла бы квалификацию, не приходится. На данный момент немцы находятся очень высоко в рейтинге и считаются одной из сильнейших команд Европы, что вполне понятно. Сборная Германии расположилась на четвёртом месте в рейтинге УЕФА. Вперёд себя немцы пропустили Италию, Англию и Испанию.

Место Германии в рейтинге ФИФА

Однако, если на чемпионатах Европы сборная Германии выступает не так уж плохо, то на чемпионатах мира в последнее время у немцев не ладится. В 2014 году Германия выиграла мундиаль в Бразилии, а потом дважды слишком неудачно выступила. В 2018-м в России и в 2022-м в Катаре немцы удивительным образом не смогли выйти из группы. Тогда это событие считали чуть ли не главной сенсацией турнира. Так что в рейтинге ФИФА Германия занимает лишь шестнадцатое место. Неожиданно для многих выше немцев располагаются такие

Интересные факты о сборной Германии на чемпионатах Европы

Больше всего матчей за сборную Германии на чемпионате Европы сыграл полузащитник Бастиан Швайнштайгер, он сыграл 18 матчей. Рекорд Бастиана уже на этом Евро-2024 Томас Мюллер и Мануэль Нойер (по 15) могут побить этот рекорд.

Самое крупное поражение. Трижды Германия проигрывала с самым крупным счётом 0:2:

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В 1992 году проиграла Дании в финале

В 2016 году с таким же счётом проиграла Франции в полуфинале

В 2021 году поражение от Англии в 1/8 финала.

Сборная Германии два раза побеждала с самым крупным счётом 3:0.

В 1972 году в финале ФРГ победила СССР

В 2016 году с таким же счётом одолела Словакию в 1/8 финала.

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