Какая сборная всех удивит на Евро-2024

На чемпионатах Европы почти регулярно добивается успеха какая-то сборная, от которой ничего не ждали. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет список «тёмных лошадок», за которыми стоит последить.

Венгрия

Эта сборная прогрессирует в последние годы, и её участие в чемпионате Европы уже не выглядит случайностью. Доминик Собослаи вырос в полноценную звезду топ-уровня, не затерявшись в «Ливерпуле». Рядом с ним есть ряд представителей из Бундеслиги: вратарь Петер Гулачи, защитники Аттила Шалаи и Вилли Орбан, хавбек Андрес Шафер, форвард Роланд Шаллаи. Добавим к ним юнца из «Борнмута» Милоша Керкеша. Группа из Германии, Шотландии и Швейцарии выглядит проходимой. При этом даже второе место выведет на кого-то из квартета Испания, Италия, Хорватия или Албания, и шансы у венгров точно будут.

Австрия

Ральф Рангник получил в своё распоряжение команду, которая намерена работать по его заветам. Австрийцы готовы к постоянному прессингу, и в коллективе нет звёзд, которые требуют особого отношения. При этом у альпийцев много ярких игроков: Марсель Забитцер, Конрад Лаймер, Кристоф Баумгартнер, Флориан Гриллиш. В отборе австрийцы не потеряли очки с бельгийцами, и в остальном пройдя без потерь. Проблемой австрийцев может стать атака, всё же Марко Арнаутович не выглядит тем, кто будет стабильно забивать. С другой стороны, возможно, в ходе короткого турнира он сможет быть стабильным. Главное для Австрии выйти из группы с Францией и Нидерландами, а после уже возможно всё.

Турция

Довольно интересное поколение подросло у турецкой команды. Юные Арда Гюлер и Кенан Йылдыз играют в «Реале» и «Ювентусе», в Дортмунде выступает Салих Озкан, в «Бенфике» прогрессирует Оркун Кёкчу, давно уже стучится в топ-лиги Керем Актюркоглу из «Галатасарая», а с ними «дядька» Хакан Чалханоглу. Винченцо Монтелла ставит турецкой сборной интересный футбол, на который приятно смотреть. При этом у команды проходная группа – Грузия и Чехия вполне могут оказаться позади, чтобы выйти вместе с португальцами. Правда, уже в 1/8 можно налететь на французов, что уменьшает шансы на большой успех. И всё же сбрасывать со счетов турок точно не стоит.

Украина

Некоторые специалисты считают, что прямо сейчас у сборной Украины состав сильнее, чем в эпоху Андрея Шевченко. Андрей Лунин ярко проявил себя в составе «Реала», Артём Довбик стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, а его одноклубник Виктор Цыганков был не менее важной фигурой в «Жироне», Илья Забарный в составе «Борнмута» отыграл 37 матчей в Премьер-лиге из 38, а Виталий Миколенко в «Эвертоне» не выходил на поле только, когда был травмирован. Добавим к ним Александра Зинченко и Михаила Мудрика, которые выступают за топ-клубы, и Георгия Судакова, которого «Шахтёр» в скором времени должен будет продать за большие деньги. А ещё есть Руслан Малиновский, а также Роман Яремчук, у которых большой опыт выступления в топ-чемпионатах. При этом украинцам повезло с группой – их соперниками будут Бельгия, Словакия и Румыния, и из такого квартета можно спокойно выходить.

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