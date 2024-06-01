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Чемпионат Европы по футболу 2024

Топ-сборные, которые обязательно провалятся на Евро-2024

01 Июня 2024 • 12:00 Комментировать

Вскоре стартует чемпионат Европы, и накануне интересно попробовать спрогнозировать ряд событий. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, какая топ-сборная может провалиться.

Германия

Начать надо с хозяев турнира. Бундестим находится в серьёзном кризисе, что было заметно, например, на недавнем чемпионате мира. Смена тренера по ходу подготовки к домашнему Евро – наглядное подтверждение накопившихся проблем. При этом в сборной Германии ставку надо делать на юнцов. Вирц и Мусиала провели хороший сезон на клубном уровне, но есть сомнения, что они готовы будут взять на себя роль лидеров в сборной. В свою очередь Хаверц и Сане выглядят зависимыми игроками, которым нужны более сильные партнёры вокруг, чтобы блистать. Наличие в составе игроков вроде Гроса, Андриха, Фюриха и Ундава подчёркивает кризис исполнителей. Ради домашнего Евро вернулся Тони Кроос, но есть сомнения, что этого хватит. Из группы немцы должны выйти, но даже до полуфинала дойти им будет сложно.

Италия

«Скуадра адзурра» в свою очередь может даже не выйти из группы. Испания, Хорватия и прогрессирующая Албания вполне могут оставить итальянцев четвёртыми. Если взглянуть на состав подопечных Лучано Спаллетти, то многие игроки неизвестны любителям футбола, которые не следят пристально за Серией А. Для понимания, в предварительном списке сборной Италии нет ни одного футболиста, который забил хотя бы 10 голов в майке национальной команды. А ещё Спаллетти вызвал Майкла Фолоруншо, который к 26 годам даже не успел дебютировать в сборной. И в обороне не видно наследников Бонуччи и Кьеллини. Точнее Скальвини, Калафьори имеют потенциал, но всё же это не уровень их предшественников.

Испания

Справедливости ради стоит отметить, что есть сомнения и в успешном выступлении соперников итальянцев по группе. У испанцев состав выглядит удивительно. С одной стороны, есть ветераны Хесус Навас и Начо, но в то же время пришлось вызывать юнцов вроде Пау Кубарси и Ламина Ямаля, для которых это будет первый большой турнир. В центре обороны может выйти Эмерик Лапорт, который за сезон в Саудовской Аравии мог в принципе отвыкнуть от футбола высокого уровня. Алеиш Гарсия, Алекс Баэна, Микель Мерино тоже не тянут по уровню на лидеров испанцев десятилетней давности. Главная звезда команды – это Родри, игрок высочайшего класса. Однако насколько он сможет вытянуть команду – остаётся вопросом. В остальном же ставка делается на молодёжь и тех, кто до топ-клубов не дотянулся.

Смотреть расписание матчей чемпионата Европы можно на специальной странице сайта.

Кто выйдет из группы смерти на Евро-2024

5 топовых футболистов, за которыми нужно следить на Евро-2024

Роман Андреев


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Сборная Германии Сборная Италии Сборная Испании евро-2024 ещё теги
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