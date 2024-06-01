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Чемпионат Европы по футболу 2024

В сборной Италии назвали капитана на Евро-2024

01 Июня 2024 • 07:47 Комментировать

Наставник сборной Италии Лучано Спаллетти высказался о том, кто будет капитаном национальной команды на предстоящем чемпионате Европы – 2024.

«Капитаном будет Джанлуиджи Доннарумма. Мы будем все оценивать день за днем. Пока повязка будет у него», - передает слова специалиста Football-Italia.

25-летний вратарь провел в составе «скуадры адзурры» 61 встречу и пропустил 49 мячей. В 27 матчах Доннарумма сохранил свои ворота на замке.

На чемпионате Европы – 2024 сборная Италии попала в группу В. Подопечным Спаллетти будут противостоять команды Испании, Хорватии и Албании.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Лучано Спаллетти Джанлуиджи Доннарумма ещё теги
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