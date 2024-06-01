​Бернарду Силва: «Чемпионат Европы будет смотреть вся страна»

Португальская звезда «Манчестер Сити» Бернарду Силва уверен в том, что матчи чемпионата Европы будет смотреть вся Португалия. В качестве примера он привёл свою бабушку:

- Моя бабушка вообще не интересуется футболом, но когда играют сборные, она смотрит. Когда играет Португалия, смотрит вся страна. Даже те, кто не любит этот спорт. Мы представляем свои страны, семьи и друзей, - цитирует слова Силвы Sky Sports.

Португальский полузащитник выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года. Португальская сборная выигрывала чемпионат Европы в 2016 году, переиграв в финале сборную Франции.