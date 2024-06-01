Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

​Бернарду Силва: «Чемпионат Европы будет смотреть вся страна»

01 Июня 2024 • 03:49 Комментировать

Португальская звезда «Манчестер Сити» Бернарду Силва уверен в том, что матчи чемпионата Европы будет смотреть вся Португалия. В качестве примера он привёл свою бабушку:

- Моя бабушка вообще не интересуется футболом, но когда играют сборные, она смотрит. Когда играет Португалия, смотрит вся страна. Даже те, кто не любит этот спорт. Мы представляем свои страны, семьи и друзей, - цитирует слова Силвы Sky Sports.

Португальский полузащитник выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года. Португальская сборная выигрывала чемпионат Европы в 2016 году, переиграв в финале сборную Франции.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Португалии Бернарду Силва
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
УЕФА назвал лучший клуб Европы - «Реал» лишь третий Назван лучший игрок Лиги чемпионов – это не Мбаппе и даже не Винисиус Анчелотти обратился к президенту «Реала» Пересу «Реал» выбрал звезду на замену Кроосу – начались переговоры Игрок «Манчестер Сити» предложил себя «Барселоне» Звезда «Реала» Винисиус назвал своего главного кумира Звезда «Реала» Винисиус назвал трёх футбольных кумиров - среди них Роналду Анчелотти назвал футболиста, которого нужно бить каждый день Лунин решил уйти из «Реала» в гранд АПЛ Клопп готов принять два чемпионства от «Манчестер Сити»
«Реал» - «Бетис»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Червиченко: «Тот, кто разбирается в футболе, понимает, почему второй мяч влетел в ворота «Ростова» Самое драматичное чемпионство «Зенита»! Бразильскими голами перебороли «Ростов» и стали первыми Манчестер – красный! «МЮ» завоевал Кубок Англии в битве со звёздами «Сити», Холанн опять растворился Флик дал первый комментарий после назначения главным тренером «Барселоны» Флик-шоу: «Барселона» занимается безумием «Барселона» не может зарегистрировать Флика Болельщики «Баварии» ошарашены новостью о назначении Компани главным тренером «Арсенал» предложит 90 миллионов за звёздного нападающего Игрок «Манчестер Сити» предложил себя «Барселоне»
Спортивные новости
Канарейкин: У Швейцарии нет осознания того, что раньше их страна становилась одной из лучших на планете Плющев: Мне говорят, что у нас с хоккеем все в порядке, а порядок – это поражение на шести Олимпиадах подряд Рублёв без шансов проиграл Арнальди в третьем круге «Ролан Гаррос» Канарейкин: С Кучеровым, Овечкиным и Малкиным мы бы точно поборолись за золото ЧМ Плющев – о Швеции: Когда у тебя с пяти лет начинается гендерное воспитание, то у тебя будет деградировать хоккей Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Июня
03:49 · Чемпионат Европы 2024
​Бернарду Силва: «Чемпионат Европы будет смотреть вся страна»
02:21 · Турция
Сеюнджю пропустит Евро-2024
01:36 · Германия. Бундеслига
Фройнд рассказал, почему Рангник отказал «Баварии»
00:02 · Чемпионат Европы 2024
Буффон: «Сборную Италии недооценивают, но это даже хорошо»
31 Мая
23:47 · Италия. Серия А
Буффон объяснил включение в заявку сборной Италии Фаджоли, не игравшего полгода
18:43 · Чемпионат Европы 2024
Точилин отреагировал на возможное назначение Черчесова главным тренером сборной Казахстана
11:13 · Чемпионат Европы 2024
Известно, сколько игрокам сборной Германии заплатят за победу на Евро-2024
10:18 · Чемпионат Европы 2024
Гризманн удивился вызову Канте в сборную Франции
09:51 · Чемпионат Европы 2024
Гризманн назвал свою цель на Евро-2024
30 Мая
18:43 · Франция. Лига 1
Гризманн упрекнул журналистов за оценку сезона Мбаппе
18:26 · Чемпионат Европы 2024
Ачерби пропустит чемпионат Европы – 2024
18:18 · Чемпионат Европы 2024
Шмейхель, Эриксен и Хёйлунн – в заявке сборной Дании на Евро-2024 официально
15:50 · Чемпионат Европы 2024
Руни: «Сборную Англии боятся»
07:59 · Чемпионат Европы 2024
В сборной Германии выбрали основного вратаря на чемпионат Европы
07:48 · Франция. Лига 1
Дешам оценил игру Мбаппе перед стартом Евро-2024
Все новости