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Чемпионат Европы по футболу 2024

Буффон: «Сборную Италии недооценивают, но это даже хорошо»

01 Июня 2024 • 00:02 Комментировать
Италия
...
Албания
15.06 22:00

Легендарный экс-вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон высказался о шансах «скуадры адзурры» на предстоящем чемпионате Европы.

Действующие победители турнира сыграют в группе со сборными Испании, Хорватии и Албании.

«Думаю, сборная Италии сильна, но её многие недооценивают. Время от времени недооценка на крупных турнирах лишь идёт на пользу Италии, и в этот раз, надеюсь, будет так же.

Конечно, наша группа – самая сложная, но нашим соперникам тоже придётся нелегко. Приятно осознавать, что другие команды боятся нас», – сказал в интервью RAI Буффон, работающий координатором в сборной Италии.

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ИТАЛИЯ АЛБАНИЯ
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Сегодня, 01 Июня
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