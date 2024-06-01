Буффон: «Сборную Италии недооценивают, но это даже хорошо»

Легендарный экс-вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон высказался о шансах «скуадры адзурры» на предстоящем чемпионате Европы.

Действующие победители турнира сыграют в группе со сборными Испании, Хорватии и Албании.

«Думаю, сборная Италии сильна, но её многие недооценивают. Время от времени недооценка на крупных турнирах лишь идёт на пользу Италии, и в этот раз, надеюсь, будет так же.

Конечно, наша группа – самая сложная, но нашим соперникам тоже придётся нелегко. Приятно осознавать, что другие команды боятся нас», – сказал в интервью RAI Буффон, работающий координатором в сборной Италии.