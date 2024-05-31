Точилин отреагировал на возможное назначение Черчесова главным тренером сборной Казахстана

Российский тренер Александр Точилин поделился комментарием о возможном назначении Станислава Черчесова на пост наставника сборной Казахстана.

«Для Черчесова работа в сборной Казахстана – лучшее продолжение карьеры. В любой сборной быть главным тренером – это престижно», — приводит слова Точилина портал «РБ Спорт».

Ранее сборную Казахстана покинул Магомед Адиев, который решил сосредоточиться на работе в грозненском «Ахмате».

Стоит сказать, что у Черчесова уже есть опыт работы в национальной команде, ведь с 2016 по 2021 год он возглавлял сборную России. Напомним, на чемпионате мира – 2018 команда дошла до четвертьфинала.