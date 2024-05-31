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Чемпионат Европы по футболу 2024

Известно, сколько игрокам сборной Германии заплатят за победу на Евро-2024

31 Мая 2024 • 11:13 Комментировать

Появилась информация о том, сколько футболисты немецкой национальной команды могут заработать за успехи на домашнем турнире.

В случае, если сборная станет победителем турнира, то каждый футболист получит по 400 тысяч евро, в случае второго места каждому футболисту немецкой сборной положено по 250 тысяч евро.

Победа на групповом этапе обогатит каждого футболиста немецкой сборной на 50 тысяч евро, победа в четвертьфинале – на 100 тысяч, а в полуфинале – на 150 тысяч евро.

Напомним, турнир пройдёт на полях Германии ближайшим летом - с 14 июня по 14 июля. Коллектив Юлиана Нагельсманна попал в одну группу с Шотландией, Венгрией и Швейцарией.

Свой первый матч на турнире немцы проведут 14 июня против шотландцев, начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии
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