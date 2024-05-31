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Чемпионат Европы по футболу 2024

Гризманн удивился вызову Канте в сборную Франции

31 Мая 2024 • 10:18 Комментировать

Звездный форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн высказался о вызове опорного полузащитника «Аль-Иттихада» Нголо Канте в сборную Франции на чемпионат Европы – 2024.

«Я удивился, но рад приглашению Канте. В команде все знают его и как футболиста, и как человека. Его роль заключается в том, чтобы много перемещаться по полю и выгрызать мяч у соперников», - передает слова нападающего Footmercato.

Напомним, что чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Сборной Франции на групповой стадии будут противостоять национальные команды Нидерландов, Польши и Австрии.

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Сборная Франции Антуан Гризманн Н'Голо Канте ещё теги
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