Гризманн назвал свою цель на Евро-2024

«Хочу стать победителем этого турнира. В 2016 году я испытал боль, ведь мы были очень близки к трофею. На предстоящий турнир я смотрю с большим желанием и амбициями. Нам нужно быть организованной командой. Мы должны выигрывать единоборства и хорошо защищаться, чтобы дойти как можно дальше», - передает слова нападающего Footmercato.