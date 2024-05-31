Гризманн назвал свою цель на Евро-2024

Форвард сборной Франции Антуан Гризманн рассказал о своей цели на грядущем чемпионате Европы – 2024.
«Хочу стать победителем этого турнира. В 2016 году я испытал боль, ведь мы были очень близки к трофею. На предстоящий турнир я смотрю с большим желанием и амбициями. Нам нужно быть организованной командой. Мы должны выигрывать единоборства и хорошо защищаться, чтобы дойти как можно дальше», - передает слова нападающего Footmercato.
Чемпионат Европы пройдет на футбольных полях Германии в период с 14 июня по 14 июля. На групповой стадии французам будут противостоять Нидерланды, Польша и Австрия.
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