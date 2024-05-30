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Чемпионат Европы по футболу 2024

Ачерби пропустит чемпионат Европы – 2024

30 Мая 2024 • 18:26 Комментировать

Защитник «Интера» и сборной Италии Франческо Ачерби покинул расположение национальной команды из-за травмы.

Ранее наставник сборной Италии Лучано Спаллетти включил 36-летнего футболиста в заявку на предстоящий чемпионат Европы. Теперь вместо Ачерби в команду был вызван Федерико Гатти из «Ювентуса».

На счету Ачерби 34 матча в футболке итальянской сборной, один забитый мяч и одна результативная передача.

Евро-2024 в Германии стартует 14 июня и продлится до 14 июля. По итогам жеребьевки сборная Италии попала в группу B, где сыграет с национальными командами Албании, Хорватии и Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
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