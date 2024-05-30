Национальная сборная Дании в своих официальных соцсетях объявила состав на грядущий чемпионат Европы по футболу. Он пройдёт в соседней с Данией стране – Германии. Состоит заявка датчан из 26 игроков, трое из них – голкиперы.

Во вратарской линии отметим опытнейшего Каспера Шмейхеля, в линии обороны, как и три года назад – Симон Кьяер, в полузащите такие лица как Кристиан Эриксен, Томас Дилейни и Пьер-Эмиль Хёйберг, в нападении нашлось место Юссуфу Поульсену, форварду «МЮ» Расмусу Хёйлунну.

Напомним, датчане оказались в группе С. В рамках квартета им будут противостоять сборная Англии и две балканские команды – сборные Словении и Сербии.