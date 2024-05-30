Руни: «Сборную Англии боятся»

Известный в прошлом футболист Уэйн Руни высказался о шансах национальной сборной Англии стать чемпионом Европы.

«Англия может выиграть Евро-2024. Думаю, в настоящий момент другие команды начинают немного опасаться Англии. На предыдущих турнирах соперники видели, что сборная Англии хороша, но такого страха никогда не было. Сейчас в отношении Англии царит страх», - слова Руни приводит Daily Mail, ссылаясь на программе The Overlap.

На групповой стадии чемпионата Европы - 2024 соперниками сборной Англии будут Сербия, Дания и Словения. Турнир в Германии стартует уже очень скоро – 14 июня.