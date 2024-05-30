В сборной Германии выбрали основного вратаря на чемпионат Европы

Главный тренер национальной команды Германии Юлиан Нагельсманн определился с первым номером сборной на предстоящем Евро-2024. Им станет голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер.

«Я сказал тер Штегену, что рад иметь второго вратаря мирового класса. Основным на чемпионате Европы будет Нойер», - сообщил специалист во время пресс-конференции.

Чемпионат Европы состоится в период с 14 июня по 14 июля. Престижный турнир пройдет на футбольных полях Германии. Напомним, что действующим обладателем трофея является сборная Италии, победившая в финале Англию в серии пенальти.