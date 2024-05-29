Мусиала: «Сыграть на Евро под 10-м номером – большая честь для меня»

Джамал Мусиала, атакующий полузащитник «Баварии» и сборной Германии получил в «бундестим» не так давно 10-й номер на спине. Футболист прокомментировал это событие.

«Большая честь для меня. Об этом я мечтал с самого детства. Всякий раз, когда я в детстве видел, как Месси, Роналдиньо или Неймар играют в майке под 10-м номером, мне хотелось носить этот номер. Поэтому я очень горжусь тем, что могу играть за Германию под номером 10, но я не позволю этому вскружить мне голову», - говорит Мусиала в интервью Sports Illustrated.

До старта чемпионата Европы по футболу остаётся менее трёх недель. Сборная Германии на правах хозяйки турнира сыграет в группе А против команд Шотландии, Венгрии и Швейцарии.