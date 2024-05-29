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Чемпионат Европы по футболу 2024

Мбаппе назвал единственную цель Франции на Евро-2024

29 Мая 2024 • 08:23 Комментировать

Главная звезда сборной Франции, нападающий Килиан Мбаппе высказался о грядущем старте чемпионата Европы – 2024.

«У нашей команды всегда одна цель – трофей. Два года назад мы играли в финале чемпионата мира, сейчас снова хотим добраться до этой стадии и одержать победу. Это будет непросто, ведь на турнире будет много серьезных соперников. Но мы очень голодны и хотим писать историю нашей страны», - передает слова 25-летнего форварда инсайдер Джанлука ди Марцио.

Евро-2024 состоится на футбольных полях Германии в период с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Килиан Мбаппе
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