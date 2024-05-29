Мбаппе назвал единственную цель Франции на Евро-2024

«У нашей команды всегда одна цель – трофей. Два года назад мы играли в финале чемпионата мира, сейчас снова хотим добраться до этой стадии и одержать победу. Это будет непросто, ведь на турнире будет много серьезных соперников. Но мы очень голодны и хотим писать историю нашей страны», - передает слова 25-летнего форварда инсайдер Джанлука ди Марцио.