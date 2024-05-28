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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Чехии объявила состав на ЧЕ-2024

28 Мая 2024 • 21:41 Комментировать

Наставник национальной команды Чехии Иван Гашек определился с составом национальной команды на чемпионат Европы-2024.

Вратари: Матей Коварж, Витезлав Ярош, Йиндржих Штанек.

Защитники: Владимир Коуфал, Давид Доудера, Томаш Голеш, Робин Гранач, Давид Юрасек, Ладислав Крейчи, Мартин Витик, Томаш Влчек, Давид Зима.

Полузащитники: Антонин Барак, Вацлав Черный, Лукаш Черв, Матей Юрасек, Ондржей Лингр, Лукаш Провод, Михал Садилек, Томаш Соучек, Павел Шульц.

Нападающие: Адам Гложек, Томаш Хоры, Моймир Хитил, Ян Кухта, Патрик Шик.

Стоит напомнить, что турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии. Чехи попали в группу F, где сыграют против Грузии, Португалии и Турции.

На прошлом турнире победу одержала сборная Италии, в финале оказавшаяся сильнее Англии.

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