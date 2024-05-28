Канделаки высказалась по поводу показа игр Евро-2024 на «Матч ТВ»

Тина Канделаки, которая занимает пост заместителя гендиректора «Газпром-Медиа», высказалась по поводу объявления о том, что «Матч ТВ» будет показывать матчи чемпионата Европы – 2024 вместе с онлайн-кинотеатром Okko.

«Прежде всего очень рада, что мы можем порадовать зрителей канала «Матч ТВ» и показать событие такого масштаба, как чемпионат Европы по футболу. Это потребовало наших больших усилий, но, это того стоило, потому что болельщики по всей России получат удовольствие от футбольного праздника», - слова Канделаки приведены на сайте «Матч ТВ».

Также Канделаки выразила благодарность коллегам и отметила сложность переговорного процесса. В то же время Тина уверена, что «Матч ТВ» и Okko и дальше будут запускать масштабные проекты.

Чемпионат Европы пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля. Трофей будет защищать сборная Италии, которая в финале прошлого континентального футбольного форума обыграла Англию по пенальти.

«Матч ТВ» и Okko покажут Евро-2024 в России