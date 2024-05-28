Спаллетти рассказал о целях сборной Италии на Евро-2024

Наставник сборной Италии Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от предстоящего Евро-2024.

— Это важный турнир, к которому мы должны быть готов. Мы чувствуем поддержку итальянцев. Наша цель — услышать от болельщиков, что они гордятся нашим выступлением на чемпионате Европы, — приводит слова Спаллетти Sky Sport Italia.

Чемпионат Европы стартует 14 июня в Германии. Финальный поединок состоится 14 июля. Сборная Италии попала в группу B, где встретится с национальными командами Германии, Хорватии и Албании.

Напомним, Италия является действующим чемпионом Европы. В главном матче прошлого розыгрыша команда одолела Англию.