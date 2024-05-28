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Чемпионат Европы по футболу 2024

«Матч ТВ» и Okko покажут Евро-2024 в России

28 Мая 2024 • 18:10 Комментировать (1)

Матчи чемпионата Европы – 2024 можно будет посмотреть в России. Было официально объявлено, что вещателями турнира стали канал «Матч ТВ» и онлайн-кинотеатр Okko. Расписание трансляций будет опубликовано позже.

Чемпионат Европы пройдёт в Германии. Сроки турнира с участием 24 национальных сборных – с 14 июня по 14 июля.

Отметим, что действующим чемпионом Европы является сборная Италии. В финальном поединке прошлого континентального форума «скуадра адзурра» обыграла Англию по пенальти.

Сборная России на Евро-2024 не выступит – команду не допустили к отбору из-за санкций со стороны УЕФА и ФИФА.

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Комментарии (1) Все комментарии
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kostet
28 Мая 2024 в 19:16
Будем надеяться, что важные матчи будут на Матче, о то платить никому ненужному Окко ради футбола нафиг надо. Я и так плачу 1 доллар в месяц за всю линейку каналов Премьер, чтобы РПЛ смотреть, больше не собираюсь.
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