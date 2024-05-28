«Матч ТВ» и Okko покажут Евро-2024 в России

Матчи чемпионата Европы – 2024 можно будет посмотреть в России. Было официально объявлено, что вещателями турнира стали канал «Матч ТВ» и онлайн-кинотеатр Okko. Расписание трансляций будет опубликовано позже.

Чемпионат Европы пройдёт в Германии. Сроки турнира с участием 24 национальных сборных – с 14 июня по 14 июля.

Отметим, что действующим чемпионом Европы является сборная Италии. В финальном поединке прошлого континентального форума «скуадра адзурра» обыграла Англию по пенальти.

Сборная России на Евро-2024 не выступит – команду не допустили к отбору из-за санкций со стороны УЕФА и ФИФА.