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Чемпионат Европы по футболу 2024

Чего ожидать от сборной Сербии на Евро-2024

29 Мая 2024 • 09:00 Комментировать

Предстоящим летом сборная Сербии впервые в истории сыграет на чемпионате Европы. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило поделиться ожиданиями от выступления команды на международном турнире.

Отборочный раунд

Подопечные Драгана Стойковича играли в группе G вместе с Венгрией, Черногорией, Литвой и Болгарией. В такой компании сборной Сербии удалось завершить отборочный турнир на второй позиции и квалифицироваться в финальную стадию Евро-2024. Стоит сказать, что сербы завершили своё выступление всего с двумя поражениями, проиграв в обоих матчах сборной Венгрии, которая выиграла группу.

Звёзды

Одной из главных звёзд сборной Сербии является форвард саудовского «Аль-Хиляля» Александар Митрович, который ранее выступал в Английской премьер-лиге за «Фулхэм» и «Ньюкасл».

Ваня и Сергей Милинкович-Савич — два важнейших игрока национальной команды. Первый является основным вратарём сборной, а второй — практически самый дорогой футболист состава (35 миллионов евро по версии Transfermarkt) и одноклубник Митровича по «Аль-Хилялю».

Душан Влахович — центральный нападающий итальянского «Ювентуса» и главная атакующая сила сборной Сербии. К тому же 24-летний форвард является единственным, кто превосходит в цене Сергея Милинковича-Савича.

Евро – 2024

На предстоящем турнире в Германии сборная Сербии сыграет в группе C, где встретится с Англией, Словенией и Данией. Безусловно, фаворитом квартета выглядят англичане, а вот с остальными соперниками сербы будут разыгрывать вторую, а возможно, и третью путёвку в плей-офф.

Многое может решиться в матче второго тура со Словенией, ведь в первой игре будет тяжело тягаться с Англией. Поэтому сербам обязательно нужно будет обыграть словенцев, а затем достойно выступить в матче с Данией.

Букмекеры уверены в сборной Сербии, ведь примерный коэффициент на их выход из группы – 1,5.

Однако дальше стадии 1/8 финала сербам будет пройти очень тяжело, ведь если они займут второе место в своей группе, то, вероятнее всего, попадут на хозяйку турнира — Германию, а в случае выхода с третьей строчки с большой долей вероятности встретятся с Бельгией или Португалией.

Смотреть расписание матчей чемпионата Европы можно на специальной странице сайта.

Кто выйдет из группы смерти на Евро-2024

5 топовых футболистов, за которыми нужно следить на Евро-2024

Дмитрий Миляев


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Сборная Сербии евро-2024
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